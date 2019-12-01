Concluye tercera edición del programa Mentalmente Fuertes en Querétaro

Concluye tercera edición del programa Mentalmente Fuertes en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:24:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Más de 800 personas participan por tercer año consecutivo en el programa “Mentalmente Fuertes”, un evento realizado por el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) y dirigido a atletas, padres de familia y entrenadores, con el objetivo de fortalecer el desempeño psicológico dentro de la carrera de cada deportista.

La primera sesión de este 2026 comenzó con la conferencia magistral de la presidenta de la Fundación Sin Fronteras Pro Mujer y Deporte (FUMUDE), Yolanda Sosa Ortiz; y del ex jugador de Rugby de nacionalidad de Argentina, Marcelo Tristán Bosch.

Quienes abrieron sus conocimientos con los presentes mencionando sus experiencias como atletas de alto rendimiento.

La próxima sesión de este programa será 24 de abril del presente año.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran lancha con 650 kilos de estupefaciente frente a costas de Michoacán; hay seis detenidos
En Jacona, Michoacán Detiene la GC a dos con estupefacientes y equipo táctico 
Hieren a balazos a un hombre afuera de su domicilio en Uruapan, Michoacán
Localizan el cuerpo de una mujer al interior de un refrigerador en la colonia San Sebastián de Aparicio de Puebla
Más información de la categoria
Aseguran lancha con 650 kilos de estupefaciente frente a costas de Michoacán; hay seis detenidos
Roban lo robado al Indep: 211 vehículos y 50 pantallas en Veracruz; pérdidas superan 23 mdp
Tumba de “El Mencho” se convierte en un "atractivo turístico" de Zapopan, Jalisco
Sin indicios de operaciones inusuales en “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”, tras revisión de la UIF: Hacienda
Comentarios