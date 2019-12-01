Concluye tercera edición del programa Mentalmente Fuertes en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:24:08

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Más de 800 personas participan por tercer año consecutivo en el programa “Mentalmente Fuertes”, un evento realizado por el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) y dirigido a atletas, padres de familia y entrenadores, con el objetivo de fortalecer el desempeño psicológico dentro de la carrera de cada deportista.

La primera sesión de este 2026 comenzó con la conferencia magistral de la presidenta de la Fundación Sin Fronteras Pro Mujer y Deporte (FUMUDE), Yolanda Sosa Ortiz; y del ex jugador de Rugby de nacionalidad de Argentina, Marcelo Tristán Bosch.

Quienes abrieron sus conocimientos con los presentes mencionando sus experiencias como atletas de alto rendimiento.

La próxima sesión de este programa será 24 de abril del presente año.