Caos en la preventa México vs Portugal: se cae sitio web de empresa boletera y desata enojo de aficionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:22:14

Ciudad de México, 10 de diciembre del 2025.- La plataforma de venta de boletos Fanki colapsó la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025 durante la preventa del partido amistoso entre México y Portugal, generando molestia masiva entre los aficionados que intentaban adquirir entradas para el esperado encuentro que marcará la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

De acuerdo con reportes en redes sociales, los usuarios no lograban completar la compra de boletos a través de la plataforma de origen colombiano, la cual presentó fallas justo a partir de las 9:00 horas (tiempo del Centro de México), horario en el que se abrió la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte.

Las redes sociales se llenaron de quejas, capturas de pantalla y mensajes de enojo por parte de aficionados que calificaron el proceso como “un desastre” y “una burla”.

Hasta las 10:20 horas, ni Fanki ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habían emitido postura oficial sobre la caída del sistema.

El partido entre México y Portugal está programado para el 28 de marzo de 2026, y será el primer encuentro tras la remodelación del Estadio Banorte, recinto que será una de las sedes rumbo al Mundial de 2026.