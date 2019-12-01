Cancelan Copa Mundial de Clavados en Zapopan por violencia en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 11:25:20

Zapopan, Jalisco, 26 de febrero del 2026.- La organización World Aquatics anunció la cancelación de la Copa Mundial de Clavados que se llevaría a cabo en Zapopan, Jalisco, programada del 5 al 8 de marzo de 2026, tras la reciente ola de violencia registrada en la entidad.

En un comunicado difundido este 26 de febrero, el organismo informó que la decisión se tomó luego de una “exhaustiva evaluación de riesgos” sobre la situación en Zapopan y el estado de Jalisco.

“Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública”, señaló la organización.

“La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, puntualizó en su boletín.

Asimismo, el organismo agradeció a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y al CODE Jalisco por los trabajos realizados en la preparación del evento, y expresó su intención de que en el futuro Zapopan pueda volver a ser sede de una justa internacional.

La cancelación ocurre después de los hechos violentos registrados en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo en el municipio de Tapalpa el pasado 22 de febrero.

El Gobierno de Jalisco informó el 24 de febrero el levantamiento del “Código Rojo”, que permaneció activo durante tres días, y anunció la reanudación de clases y actividades económicas.

De acuerdo con el Gobierno federal, los enfrentamientos del 22 de febrero dejaron 25 elementos de la Guardia Nacional y más de 30 presuntos integrantes del CJNG fallecidos. Oseguera Cervantes figuraba entre los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes ofrecían una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.