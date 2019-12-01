Borna Gojo enfrentará a Juan Pablo Ficovich en la final del Morelia Open

Borna Gojo enfrentará a Juan Pablo Ficovich en la final del Morelia Open
Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:35:26
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Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El tenista croata Borna Gojo se convirtió en el segundo finalista del Morelia Open al derrotar a Nicolás Mejía, de Colombia, en la segunda semifinal del torneo ATP 125.

En dos sets fue la victoria del croata por parciales de 6-4 y 7-6 ante Mejía, quien puso resistencia e incluso estuvo arriba en el segundo set, sin embargo, no logró mantener la ventaja y perdió en el Tie-Break la oportunidad de un tercer parcial.

Gojo derrotó en primera ronda al estadounidense Mitchell Krueger, en segunda al preclasificado norteamericano Quinn Vandecasteele y en cuartos de final al mexicano Rodrigo Pacheco.

La gran final del Morelia Open se disputará el sábado 28 de Marzo en el Estadio Tres Marías en punto de las 17:00 horas, entre el tenista argentino Juan Pablo Ficovich y el croata Borna Gojo.

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