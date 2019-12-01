Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 18:47:19

Barranquilla, Colombia, 21 de noviembre de 2026.- Boca Juniors se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2026 luego de imponerse 2-0 al Atlético Mineiro en la final disputada este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.

El conjunto argentino encontró la ventaja al minuto 16, cuando Santiago Ascacíbar aprovechó una oportunidad dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la diferencia al minuto 48, resultado que permitió al equipo xeneize mantener el control del encuentro y asegurar el trofeo.

Con esta victoria, Boca Juniors suma su tercera Copa Sudamericana, después de los campeonatos obtenidos en 2004 y 2005, y se convierte en el primer equipo en conseguir tres títulos de esta competición.

Además, el triunfo representa el regreso del club argentino a los campeonatos internacionales después de 18 años sin levantar un trofeo continental.