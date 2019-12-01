Atlético Morelia-UMSNH Femenil gana, golea y toma el subliderato del Grupo 5

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 15:52:26
Santa Ana del Conde, León, Guanajuato, a 08 de noviembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil tomó el subliderato del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado goleara 3-9 a Santa Ana del Conde en partido de la Jornada 6, que se desarrolló en la Cancha “El Roble”. 

 

El panorama empezó cuesta arriba para el cuadro nicolaita con el gol de Jade León que adelantó al cuadro local, sin embargo, las nicolaitas reaccionaron y dieron vuelta al marcador con las anotaciones de Adriana Ramírez, en dos ocasiones, Evelin Yépez y Sofía Medina. 

 

Todavía antes del descanso, Jade León volvió a hacerse presente por parte del cuadro guanajuatense para recortar la distancia y poner el 2-4 en el marcador, resultado con el que se fueron al entretiempo. 

 

En el complemento continuó la lluvia de goles por parte del representativo de la Casa de Hidalgo, Adriana Ramírez metió dos tantos más para sumar cuatro en este partido y llegar a nueve en la presente campaña para colocarse entre las goleadoras del grupo.

 

Además, Sofía Medina marcó tres tantos más y también completó su póker en este partido, con lo que llegó a cinco en su cuenta personal en lo que va de la campaña. 

 

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil llega a 15 puntos, se coloca como segundo lugar del Grupo 5 y en la fecha 7 volverá a jugar de visita, ahora ante La Piedad FC Querétaro, duelo programado para el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas en el Estadio “El Infiernillo”.

