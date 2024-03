Atlético Morelia sigue en picada; perdió indignamente en casa ante el Cancún

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo 2024.- Llegó la sexta derrota, ésta en el Coloso del Quinceo, en partido de la Jornada 10 de la Liga de Expansión. El pusilánime, desangelado e irresponsable Atlético Morelia cayó ante el Cancún 0-1. De poco a nada qué rescatar del cuadro canario por su inoperancia, por su falta de disposición para el esfuerzo, porque está convertido en un cheque al portador y, más, porque algunos de sus jugadores salen a no aportar, a no cumplir con su obligación, lo que es más que notorio.

Hace años Gabriel García Márquez escribió su novela “Crónica de una Muerte Anunciada” y, hoy, el Atlético Morelia estableció la suya desde antes de entrar a la cancha del Monumental Estadio Morelos, porque salió a arrastrar los pies, a ceder la cancha y el balón, a cuidarse el vestido, a no esforzarse, a entregar el partido, a cuidar el uniforme y a ensuciar el apellido. La derrota es parte del futbol, pero lo que no se puede disculpar es la abulia, la indignidad, ni la desvergüenza.

Y eso fue lo que se vio en el rectángulo verde esmeralda del Coloso del Quinceo: a unos jugadores sin carácter, sin coraje, sin ética profesional. El Cancún, en cambio, salió a dar el todo por el todo, a defender su corona de campeón, pero vio tan fácil la situación que una vez que hizo el gol se dedicó a sobrellevar las acciones; para qué esforzarse, para qué arriesgar si en frente no había rival que lo apretara, que le complicara, ni que le compitiera.

El portero Antonio Torres volvió a ser el mejor del cuadro canario. Y la defensa, al menos, respondió. La media cancha fue siempre superada por las iguanas. Lo que no existió fue la delantera en el primer tiempo, porque Sergio Vergara flotó como vedette y Gustavo Ramírez anduvo en las nubes. Son dos jugadores que no intentan, no quieren y, por eso, no aportan. ¿Será que les molestó la salida de Israel Hernández; pero si desde antes eran dos menos)

Illescas corrió mucho, pero no generó nada al ataque, siempre hace una jugada de más, no sabe jugar fácil, se la complica una vez y la otra también. Y para colmo de males, Omar Islas, quien logró penetrar dos tres veces, salió por lesión. Al inicio de la segunda parte, Ortega mandó tiro que techó al portero Toño Torres y llegó el gol. Sin embargo, gracias al guardameta canario la derrota no fue más abultada, porque sacó 4 con etiqueta de anotación.

Los cambios realizados por Scoponi le dieron un poco de fuelle en la media cancha, sobre todo por la enjundia de Viera, pero no pasó más nada, porque la defensa marina siempre fue mejor. Los abucheos de la gente fueron sonoros y, muy molesta, acabó coreando el ole en favor del visitante. Con la llegada del silbatazo final la rechifla fue ensordecedora y los gritos que más se escucharon fueron los de “fuera Higuera”.

Morelia sigue hundido en el fondo de la tabla en calidad de sotanero general, sin embargo, con una racha de victorias podría colarse hasta situación de play-In. Faltan cinco partidos, y el próximo es contra el Celaya. El Cancún se encaramó hasta la cuarta posición y amenaza con mantenerse en los primeros ligares, recibe al Tepatitlán. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres; Diego García, Ulises Cardona (Juan Vega, 69’), Enrique Cedillo, Edson Chávez, César Quiróz (Santiago Viera, 46’), Fernando Illescas, Mauricio Galván, Omar Islas (Christopher Engelhart, 60’), Sergio Vergara (José Flores, 46’) y Gustavo Ramírez (Joao Meleck, 69’). DT: Norberto Scoponi.

CANCÚN FC: Gustavo Gutiérrez; Walter Ortega, Benjamín Galindo, Hedgardo Marín, Johan Alonzo, Jorge Díaz (Alfonso Tamay, 69’), José Vázquez, Raúl Castillo (Francisco Uscanga, 69’), Junior Moreira (Leonardo Jiménez, 53’), José Rodríguez (Samuel González, 82’) y Cheick Traore. DT: Luis Arce.