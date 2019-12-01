Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 21:16:04

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia tomó ventaja de 3-1 sobre el Atlético La Paz al término del primer tiempo de la final de ida de la Liga de Expansión MX, disputada este sábado en el Estadio Morelos.

El conjunto michoacano abrió el marcador al minuto 9, con una anotación de Michell Rodríguez, quien adelantó a los Canarios en los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, el Atlético La Paz respondió al minuto 22 por conducto de Ángel Robles, quien consiguió el empate para el conjunto visitante.

La respuesta del Morelia llegó antes de finalizar la primera mitad. Al minuto 41, Diego de Buen marcó el segundo tanto para los locales, mientras que Raúl Sandoval amplió la ventaja al 45+3, durante el tiempo agregado, para colocar el marcador 3-1.

Con este resultado parcial, el Atlético Morelia se mantiene arriba en el primer capítulo de la final, que todavía tendrá una segunda parte por disputar.