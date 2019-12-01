Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 22:31:04

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia consiguió una importante ventaja en la final de ida del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de vencer 4-1 al Atlético La Paz en el Estadio Morelos.

Los Canarios comenzaron a construir el triunfo desde los primeros minutos. Michell Rodríguez abrió el marcador al minuto 9, pero el conjunto visitante consiguió empatar al 22, con una anotación de Ángel Robles.

Antes de concluir la primera mitad, el equipo michoacano volvió a ponerse arriba en el marcador. Diego de Buen marcó el 2-1 al minuto 41 y, durante el tiempo agregado, Raúl Sandoval consiguió el tercer tanto al 45+3.

En la segunda parte, el Atlético Morelia amplió la diferencia al minuto 68. Gabriel Martínez fue el encargado de marcar el cuarto gol, luego de recibir una asistencia de Diego Aguilar, para establecer el 4-1 definitivo.

Con este resultado, los Canarios viajarán a Baja California Sur con una ventaja de tres goles para disputar el encuentro de vuelta, en el que se definirá al campeón del torneo.

La gran final se jugará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Guaycura, casa del Atlético La Paz.