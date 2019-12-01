Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 20:24:11

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia tomó la ventaja en el primer partido de la final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de marcar el primer gol ante el Atlético La Paz en el Estadio Morelos.

La anotación llegó al minuto 9, por conducto de Michell Rodríguez, quien puso en ventaja al conjunto michoacano en el arranque del encuentro.

El partido comenzó a las 20:00 horas, en medio de una protesta simbólica de ambos equipos para exigir el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Con este encuentro, los Canarios buscan aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie por el título, antes de disputar el partido de vuelta en Baja California Sur.