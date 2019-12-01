Arrolla y golea Atlético Morelia UMSNH femenil a Santana del Conde en León, Guanajuato

Arrolla y golea Atlético Morelia UMSNH femenil a Santana del Conde en León, Guanajuato
Autor: Redacción / Óscar Tapia Campos | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 17:20:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Guanajuato, a 7 de noviembre de 2025.– Con cuatro goles de Adriana Ramírez (12’, 13’, 47’, 90+1’), cuatro de Sofía Medina (45’, 53’, 55’, 70’) y uno de Evelin Chantal Yépez (14’), el Atlético Morelia Universidad Michoacana goleó 9–3 a Santana del Conde en la cancha El Roble, de León, Guanajuato.

 

El encuentro correspondió a la Jornada 6 del Grupo 5 de la Tercera División Profesional (TDP) en su rama femenil, con lo que el conjunto nicolaíta se afianza en el subliderato con cinco victorias y una derrota, siguiendo muy de cerca al Deportivo Zamora, que lidera la categoría.

 

La dupla Ramírez–Medina fue un verdadero demonio que hizo cera y pábilo de la zaga santanera. La garra, velocidad y habilidad de las nicolaítas marcaron una clara diferencia en el terreno de juego, pues cada vez que aceleraban exhibían con facilidad a las defensas locales. Este par de atacantes morelianas contó con el apoyo constante de una línea media universitaria encabezada brillantemente por Aixa Gutiérrez, quien se impuso de principio a fin.

 

Con anotación de vestidor al minuto 3, el partido lo inició ganando Santana del Conde con gol de Jazmín de León, sin duda la mejor jugadora del cuadro local, quien además volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 41. De no haber enviado otro disparo por encima del arco defendido por Joseline Alvarado, habría conseguido un tercero. Buena jugadora, sí, muy buena “Jazz”, como le dicen, pero le falta acompañamiento en su incesante lucha.

 

El dominio del conjunto nicolaíta fue absoluto y sin mayor esfuerzo. Sin embargo, al minuto 60 vino un cobro de castigo en favor de Santana del Conde a más de 25 metros de distancia. La cobradora santanera sacó un globito al centro de la portería, pero la guardameta michoacana no acertó a manotear el esférico, y el encuentro se puso 3–7. Eso picó el amor propio del cuadro dirigido por Francisco Farfán, que rápidamente hizo el 3–8 y, ya en las postrimerías del encuentro, marcó el 3–9 contundente y aleccionador.

 

Francisco Farfán inició con Joseline Alvarado, Emeli España, Kenia Guadalupe Pérez, Zhara Zhoe Vázquez, Aixa Gutiérrez, Itzel Alcantar, Evelin Chantal Yépez, Alisson Fernanda Rodríguez, Alexa Villalobos, Sofía Medina y Adriana Ramírez. Posteriormente ingresaron Esveidi Murillo, Fernanda Castillo, Danna Alexa Salgado y la guardameta Brisa Grisel Rodríguez.

 

En su siguiente encuentro, el conjunto moreliano visitará a La Piedad Querétaro el próximo 15 de noviembre. Así sea.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Niegan amparo al periodista Alejandro “N”; continuará tras las rejas por presunto abuso contra la hija de su pareja en Michoacán
Jacona, Michoacán: Policías de Investigación abaten a presunto delincuente tras ser atacados a balazos
Muere presunto delincuente tras enfrentamiento con agentes de la Fiscalía en Zamora, Michoacán
Comando armado despoja de camioneta a automovilista en carretera de Zirahuén, Michoacán 
Más información de la categoria
Niegan amparo al periodista Alejandro “N”; continuará tras las rejas por presunto abuso contra la hija de su pareja en Michoacán
Tornado en sur de Brasil deja al menos 5 muertos y más de 400 heridos; destruye 80% de la ciudad
Marcha por la paz en honor a Carlos Manzo fue una lección de civismo
Se cumple una semana del magnicidio de Carlos Manzo; Uruapan aún llora su partida
Comentarios