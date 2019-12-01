Arrolla y golea Atlético Morelia UMSNH femenil a Santana del Conde en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 7 de noviembre de 2025.– Con cuatro goles de Adriana Ramírez (12’, 13’, 47’, 90+1’), cuatro de Sofía Medina (45’, 53’, 55’, 70’) y uno de Evelin Chantal Yépez (14’), el Atlético Morelia Universidad Michoacana goleó 9–3 a Santana del Conde en la cancha El Roble, de León, Guanajuato.

El encuentro correspondió a la Jornada 6 del Grupo 5 de la Tercera División Profesional (TDP) en su rama femenil, con lo que el conjunto nicolaíta se afianza en el subliderato con cinco victorias y una derrota, siguiendo muy de cerca al Deportivo Zamora, que lidera la categoría.

La dupla Ramírez–Medina fue un verdadero demonio que hizo cera y pábilo de la zaga santanera. La garra, velocidad y habilidad de las nicolaítas marcaron una clara diferencia en el terreno de juego, pues cada vez que aceleraban exhibían con facilidad a las defensas locales. Este par de atacantes morelianas contó con el apoyo constante de una línea media universitaria encabezada brillantemente por Aixa Gutiérrez, quien se impuso de principio a fin.

Con anotación de vestidor al minuto 3, el partido lo inició ganando Santana del Conde con gol de Jazmín de León, sin duda la mejor jugadora del cuadro local, quien además volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 41. De no haber enviado otro disparo por encima del arco defendido por Joseline Alvarado, habría conseguido un tercero. Buena jugadora, sí, muy buena “Jazz”, como le dicen, pero le falta acompañamiento en su incesante lucha.

El dominio del conjunto nicolaíta fue absoluto y sin mayor esfuerzo. Sin embargo, al minuto 60 vino un cobro de castigo en favor de Santana del Conde a más de 25 metros de distancia. La cobradora santanera sacó un globito al centro de la portería, pero la guardameta michoacana no acertó a manotear el esférico, y el encuentro se puso 3–7. Eso picó el amor propio del cuadro dirigido por Francisco Farfán, que rápidamente hizo el 3–8 y, ya en las postrimerías del encuentro, marcó el 3–9 contundente y aleccionador.

Francisco Farfán inició con Joseline Alvarado, Emeli España, Kenia Guadalupe Pérez, Zhara Zhoe Vázquez, Aixa Gutiérrez, Itzel Alcantar, Evelin Chantal Yépez, Alisson Fernanda Rodríguez, Alexa Villalobos, Sofía Medina y Adriana Ramírez. Posteriormente ingresaron Esveidi Murillo, Fernanda Castillo, Danna Alexa Salgado y la guardameta Brisa Grisel Rodríguez.

En su siguiente encuentro, el conjunto moreliano visitará a La Piedad Querétaro el próximo 15 de noviembre. Así sea.