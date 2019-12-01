Anuncian dos carreras de preparación rumbo al Querétaro Maratón 2026

Querétaro, Qro., 21 de julio de 2026.- La directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) Iridia Salazar Blanco dio a conocer que se tienen dos carreras de preparación para el Querétaro Maratón, las cuales se realizarán en los municipios de Corregidora y Huimilpan, las cuales serán gratuitas para los corredores inscritos en el maratón.

Detalló que la carrera en Corregidora se realizará el 9 de agosto, con distancias de cinco y 10 kilómetros. El recorrido iniciará en la Plaza Gran Cué y tendrá un cupo limitado de dos mil corredores; mientras que la de Huimilpan será el 12 de septiembre con una distancia de ocho kilómetros a campo traviesa, partiendo desde el Campo Finsus de los Conspiradores de Querétaro, y se contempla la participación de hasta mil 500 personas.

“Quiero invitarlos a todos a disfrutar cada entrenamiento, cada carrera y cada kilómetro recorrido; nos vemos en cada carrera de preparación y por supuesto el próximo 4 de octubre cuando miles de personas volvamos en el Querétaro Maratón; y como ya es tradición organizamos carreras de campo traviesa, estoy muy agradecida con los municipios que ahora nos acompañan”, dijo.

Indicó que cada carrera contará con categorías varonil y femenil, donde los tres ganadores de cada rama recibirán trofeos como premiación. Además, cada participante recibirá una camiseta y una medalla.

“Con esto les damos la bienvenida a las carreras rumbo al Querétaro Maratón 2026, una iniciativa que refleja el verdadero espíritu de esta gran fiesta deportiva; nos preparamos juntos, nos motivamos y demostramos que cada paso cuenta el Querétaro Maratón no comienza el día de la competencia, comenzó ya desde hace unos meses (…), estas carreras de preparación son para que cada persona encuentre su propio ritmo”.

Recordó que el Parque Querétaro 2000 es uno de los lugares más concurridos para los corredores que participarán en el maratón, con una afluencia de más de 800 personas entrenando diariamente.