Alistan operativo para Gallos Blancos vs América 

Querétaro, Qro., 5 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que ya se encuentra listo el operativo de seguridad para el partido de este fin de semana entre los Gallos Blancos contra el América, este próximo sábado, en el que se prevé un lleno total del estadio Corregidora.

Añadió de forma conjunta al operativo de seguridad entre distintas corporaciones policiacas y de emergencias, se realizará un operativo para detectar la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio.

Explicó que el principal objetivo es garantizar que el encuentro se desarrolle en un ambiente seguro para todos los asistentes al coloso del Cimatario.

"Se espera un lleno y estaremos trabajando en coordinación, como siempre lo hacemos. Será un operativo como en otros partidos de la Liga MX, donde Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezan el dispositivo, estaremos muy pendientes de que se lleve a cabo un partido en orden y, sobre todo, que las familias lo puedan disfrutar", dijo.

Aseguró que el operativo se implementará como en todos los encuentros, antes, durante y después del partido, tanto en las cercanías del Corregidora como en otros puntos de la ciudad y carreteras.