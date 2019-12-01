Aficionados invaden la cancha para acercarse a Messi en amistoso del Inter Miami en Puerto Rico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 22:47:34

San Juan, Puerto Rico, 26 de febrero de 2026.- El encuentro amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle quedó opacado por una invasión de aficionados en la recta final del partido, cuando varios espectadores burlaron la seguridad para intentar acercarse a Lionel Messi.

El delantero argentino, que comenzó el duelo en la banca y entró en el segundo tiempo, se convirtió en el centro de la atención al minuto 88, momento en que aficionados comenzaron a saltar al terreno de juego. Inicialmente, dos jóvenes consiguieron llegar hasta él para tomarse fotografías y obtener un autógrafo.

La situación se complicó segundos después, mientras el personal de seguridad intentaba frenar el ingreso de más personas, un aficionado sin camiseta alcanzó a abrazar a Messi por la cintura justo cuando un guardia intervenía, acción que terminó por derribar al futbolista sobre el césped.

El campeón del mundo se levantó de inmediato con evidente molestia, mientras los elementos de seguridad reforzaban el cerco para impedir nuevos intentos de invasión. Tras controlar el incidente, el partido pudo concluir sin que se reportaran mayores consecuencias.