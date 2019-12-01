Vive la Noche de Muertos en los tianguis artesanales de Pátzcuaro y Capula

Vive la Noche de Muertos en los tianguis artesanales de Pátzcuaro y Capula
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 08:19:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, Michoacán invita a visitantes locales, nacionales e internacionales a recorrer dos de los principales atractivos para estas fechas, como son el tradicional Tianguis Artesanal de Pátzcuaro y la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, en Capula, donde podrán conocer, admirar y adquirir piezas elaboradas con técnicas transmitidas de generación en generación.

El Pueblo Mágico de Pátzcuaro se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan conocer la riqueza artesanal del estado. Su tradicional tianguis, instalado en la plaza Don Vasco de Quiroga, permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre de 10:00 a 21:00 horas, donde más de 360 personas artesanas ofrecen piezas representativas de las 16 ramas artesanales.

Además, en el marco de la Noche de Muertos, el Antiguo Colegio Jesuita albergará la exposición y venta de las piezas participantes en el 57 Concurso Estatal de Artesanías, del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas. 

Otra visita imperdible es la 16 edición de la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, que se realiza en la tenencia de Capula, municipio de Morelia. El evento estará disponible hasta el 3 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas, en la plaza principal y calles de la comunidad, donde cientos de personas artesanas ofrecen las emblemáticas catrinas de barro, piezas de alfarería, loza, artículos decorativos y otras creaciones que distinguen a esta localidad.

Uno de los principales atractivos es la exposición de más de 70 catrinas elaboradas en barro policromado y al natural, disponibles para exhibición y venta en el Centro Cultural de Capula, de 10:00 a 18:00 horas. La feria también ofrece gastronomía tradicional y una muestra de la diversidad artesanal de Michoacán, con la participación de creadoras y creadores de distintas regiones.

Esta temporada permite recorrer Pátzcuaro y Capula para disfrutar de dos expresiones emblemáticas del patrimonio cultural michoacano: la diversidad del arte popular y la creatividad que da vida a las catrinas, símbolos de una celebración en la que la memoria, la tradición y el encuentro con quienes nos antecedieron ocupan un lugar especial.

Más información de la categoria
Adolescente, presunto responsable de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, es vinculado a proceso
Tras seis cateos en La Piedad, Michoacán aseguran 97 máquinas tragamonedas y dosis de estupefacientes
Detiene la Policía Morelia a sujeto que invadió una vivienda
Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan
Más información de la categoria
Tragedia ferroviaria en España; al menos 64 muertos tras choque de trenes en Toledo
Autoridades abaten a "Chuy Peñuelas", operador criminal de alto nivel; EEUU ofrecía 5 mdd por su captura
Hieren a balazos a un hombre en pleno mercado: La realidad revienta el discurso de seguridad de Julio Arreola en Pátzcuaro, Michoacán
Blanca Cruz asume la presidencia interina del INE en medio de una crisis institucional