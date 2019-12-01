Se realizará el sexto Concurso Nacional del Sarape 2025 en la Plaza Soriano de Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la Plaza Soriano de Colón, será el escenario del sexto Concurso Nacional del Sarape 2025, un evento que reunirá a artesanos de todo el país para celebrar la riqueza cultural y artística que tiene México, anunció Leonardo Vargas Reséndiz, director de Turismo Municipal.

Explicó que este evento nacional, está organizado por la Administración Municipal de Colón, que preside Gaspar Trueba Moncada, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Gobierno del Estado de Querétaro, quienes en conjunto buscan incentivar la creación y producción de obras textiles, que reflejen la identidad cultural y artística de México.

"El sarape es un símbolo de identidad cultural para Colón y sus alrededores, reconocido por sus diseños únicos, colores vibrantes y técnicas de tejido que han pasado de generación en generación".

Detalló que durante este concurso, se exhibirán más de 50 piezas artesanales de diferentes estados del país, como Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas y Querétaro, entre otros. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas y culturales, en un ambiente 100% familiar y con acceso gratuito.

"El Concurso del Sarape es un espacio de encuentro entre creadores, promotores culturales y la comunidad en general, fomentando el orgullo local y el turismo cultural".

Informó que el evento, que contará con 20 artesanos locales en ramas textil, lapidaria, cerámica, deshilados, entre otros; no solo busca preservar las tradiciones y técnicas artesanales, sino también promover su comercialización y posicionamiento en un contexto nacional e internacional.

“Se espera que el evento genere una derrama económica importante para la región, beneficiando a los artesanos y a los negocios locales; además este concurso nacional del sarape es una oportunidad para que las nuevas generaciones se conecten con la riqueza cultural de México y se inspiren a preservar y reinventar esta tradición”.