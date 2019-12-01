Rinden homenaje a Reynaldo Mota Molina, impulsor de la cultura de la Sierra Gorda, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 17:15:28
Querétaro,Querétaro, 6 de diciembre de 2025.-  Con el Museo Histórico de la Sierra Gorda como marco, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) rindió un homenaje a don Reynaldo Mota Molina, quien a sus 90 años.

Continúa trabajando como incansable promotor e impulsor del huapango y la cultura del estado y es, además, el donador del acervo con el que se fundó la Fonoteca Regional de la Sierra, que hoy lleva su nombre.

La titular de la SECULT, Ana Paola López Birlain, se dijo agradecida por compartir el momento con el homenajeado, de quien destacó su pasión, amor y entrega por la cultura y la entrega de su trabajo y su vida para conservar un patrimonio tan importante, no sólo para el estado, sino para todo México.

A su vez, don Reynaldo Mota, dio las gracias por el reconocimiento y reiteró su compromiso por preservar y fomentar el patrimonio musical y cultural de la Sierra Gorda y de todo el estado.

