Querétaro siempre es parte de los grandes momentos de México: Mauricio Kuri  

Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo de 2025.- Terminó el diplomado Audiovisual “Querétaro Inédito”, el cual fue impartido por el historiador y periodista David Rafael Estrada Correa, mismo que exhibió la evolución de esta tierra en los últimos cien años con una muestra de documentos, videos y fotografías.

El gobernador queretano Mauricio Kuri González, encabezó la entrega de constancias a alumnos que concluyeron su formación en el diplomado, un espacio de formación que tuvo el objetivo de ofrecer una mirada cercana a la historia de la ciudad desde la educación.

"Querétaro ha crecido de una forma impresionante, ha traído cosas muy bonitas, pero también ha traído grandes retos y grandes desafíos (…) Querétaro, como bien comentaban, tenía una vocación agrícola, que no ha bajado (…) y después se fue cambiando a la parte industrial, y ahorita Querétaro, de verdad se los digo, tiene un boom impresionante a nivel mundial", destacó.

En la cuarta edición de este programa, que reunió en la Casa de la Corregidora tanto a queretanos como foráneos y extranjeros, el mandatario estatal enfatizó que la entidad es el cuarto destino a nivel internacional en temas aeroespaciales; abundó que en materia automotriz e inmobiliaria el crecimiento ha sido exponencial; lo que obliga, precisó, a implementar grandes esfuerzos para que Querétaro siga siendo un lugar sustentable.

"México está pasando momentos muy complicados y Querétaro siempre es parte de esos grandes momentos de México (…) Querétaro, no de ahorita, no de mi gobierno, sino de hace muchos años, ha sido vista como un lugar de certidumbre jurídica, hay que seguirlo haciendo (…), gracias por platicarnos de la historia de nuestro precioso Querétaro, me encanta la historia porque es como contar un chisme, saborearlo, tiene muchísimos puntos de vista, tienes que ponerte en la circunstancia de cada gobernante, en la circunstancia del momento económico, pero si ven, todo se repite", apuntó.

Durante la ceremonia, la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, aludió a la instrucción del Gobernador de promover el conocimiento de la historia de México y del estado que se ve plasmada, dijo, en la planeación estratégica de la dependencia a su cargo, misma que ha establecido como tercer eje rector el impulso y el desarrollo de la identidad estatal y regional.

En este contexto, López Birlain reconoció en las y los alumnos egresados el compromiso con su aprendizaje, que ha explorado la transformación urbana, el comercio, la educación y personajes destacados con raíces queretanas, fortaleciendo así su identidad, la historia y la conservación del patrimonio cultural.

López Birlain afirmó que, con esta entrega del diplomado, la presente administración estatal reafirma su apuesta por la educación y el fortalecimiento del aprendizaje de la historia queretana.

Al tomar la palabra, el director y docente del Diplomado, David Rafael Estrada Correa, certificó que Querétaro es un estado privilegiado, evocó que históricamente en este territorio han ocurrido importantes sucesos que han definido el rumbo del país, desde el inicio del movimiento de la Independencia; por ello, hizo énfasis en que la materia de estudio del programa atendió el periodo de 1929 a la actualidad, con todos sus acontecimientos, personajes, obras materiales, negocios emblemáticos, instituciones y movimientos sociales.

"Esta mañana cerramos un ciclo, después de ocho meses, hoy concluimos el Diplomado Audiovisual Querétaro Inédito, en el cual les presento una parte del acervo personal, fílmico, fotográfico y documental que he recopilado a través de cuatro décadas, un acervo de más de cinco mil piezas que en un futuro formará parte de la memoria de Querétaro. Agradezco a los 35 integrantes de esta cuarta generación del Diplomado Querétaro Inédito, que hoy llega a 135 egresados, sumando 34 de la primera generación, 32 de la segunda y 34 de la tercera", expresó.

Cabe señalar que el Diplomado “Querétaro Inédito", tuvo una duración total de ocho meses, que dividió sus contenidos en cinco módulos de seis clases, de tres horas cada uno de ellos. Además, la sede fue el Museo de los Conspiradores y el de la Restauración de la República.

El diplomado es único en su género al presentar películas, videos, audios y entrevistas inéditas del Querétaro del Siglo XX, concretamente de 1929 a la actualidad, periodo de la historia donde la entidad ha transitado del Querétaro agropecuario al Querétaro Industrial.