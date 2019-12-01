Presenta López Birlain protocolo para prevenir la discriminación en la SECULT Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, presentó el Protocolo para la Prevención y Atención de Actos de Discriminación y Violencia en Razón de Género y Diversidades Sexuales de la dependencia, intrumento que tiene la finalidad de garantizar entornos laborales y culturales libres de discriminación y violencia, con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y no discriminación.

Ante la subsecretaria de Derechos Humanos, Sol Kuri, quien asistió al acto en representación del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, la funcionaria afirmó que la formalización del protocolo refleja el compromiso de la SECULT con la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

“La cultura no solo se crea, se promueve o se difunde; la cultura también se vive en nuestros espacios de trabajo, en las relaciones cotidianas y en la manera en que garantizamos entornos seguros, incluyentes y libres de violencia y discriminación; por ello, este protocolo es una herramienta esencial para asegurar que nuestros valores institucionales se traduzcan en prácticas concretas”, sostuvo.

Explicó que el instrumento establece reglas claras y obligatorias para prevenir, atender y canalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas, bajo principios como la no discriminación, la confidencialidad, la no revictimización, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, y dejó en claro que su aplicación es obligatoria para todo el personal de la Secretaría, así como para quienes interactúan con ella en cualquiera de sus espacios administrativos, culturales y artísticos.

López Birlain añadió que el protocolo busca generar confianza, brindar orientación oportuna, asegurar una atención adecuada y fortalecer una cultura institucional basada en el respeto, la corresponsabilidad y el trabajo en equipo, pues el sector cultural tiene un papel estratégico en la transformación social de la entidad, de modo que la Secretaría de Cultura debe ser siempre un espacio seguro, incluyente y respetuoso para todas las personas.

Durante su intervención, Sol Kuri destacó la importancia del protocolo para fortalecer entornos institucionales seguros, incluyentes y libres de discriminación, así como garantizar el respeto a los derechos humanos y la atención adecuada ante cualquier forma de violencia por razón de género y diversidad sexual.

En presencia también del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado, Javier Rascado Pérez, comentó que a través de ese instrumento se establecen reglas de actuación claras y obligatorias para prevenir, atender, investigar, canalizar y sancionar actos de discriminación y violencia, asegurando la dignidad, igualdad y seguridad de todas las personas que integran o interactúan con la SECULT.