Presenta la titular de Secult el libro Inteligencia Artificial en el Arte y la Cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:26:42

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Al presentar el libro “Inteligencia Artificial en el Arte y la Cultura”, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, aseguró que a través de las industrias creativas es posible generar justicia social y propiciar desarrollo económico.

Para consolidar una sociedad mucho más proactiva, crítica, asertiva, empática y sensible, a efecto de transitar de un modelo de manufactura a un modelo de mentefactura, con la creatividad como herramienta insustituible.

En tanto, el presidente de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, agrupación que publica la obra, José Rodolfo Arturo Vega Hernández, destacó la importancia de que los gobiernos, universidades y centros de investigación impulsen el desarrollo de políticas públicas que incidan en el fortalecimiento del arte y la cultura, y que consideren como fundamental la aplicación y ampliación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, por bien de la riqueza cultural de México.

Asistieron también José Rafael Mauleón Rodríguez y Carlos Alberto Lara Gómez, coordinadores de la publicación junto con la titular de la Secult.