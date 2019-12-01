Presenta Fiscalía del Estado el cuento ‘La estrella que faltaba en el cielo’, en la FIL Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 18:56:44

Guadalajara, Jalisco, 6 de diciembre de 2025.- Para visibilizar la experiencia de infancias y adolescencias en contextos de desaparición, surgió desde las actividades que realiza el Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la Desaparición de Personas (CAPS), una publicación que, a través de un cuento, narra la historia de “la estrella que faltaba en el cielo”.

El cuento fue presentado ayer por autoridades de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con la participación también de niñas, niños y adolescentes que elaboraron las ilustraciones.

Sensibles de que la desaparición de personas alcanza a todos los grupos poblacionales y lacera las relaciones sociales, se impulsó la iniciativa del CAPS con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social.

"La estrella que faltaba en el cielo”, más allá de ser un cuento, es una guía sensible para reconocer lo que muchas niñas, niños y adolescentes sienten, pero a veces no pueden decir.

Con analogías y metáforas, narra la historia de una estrella —Itzel— que vive la desaparición repentina de Tonatiuh, su padre.

La iniciativa visibiliza la experiencia de las infancias y adolescencias en este contexto, que en ocasiones enfrentan falta de empatía y apoyo en los entornos que deberían ser seguros para ellas y ellos.

La presentación del cuento estuvo a cargo de la Presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus; la titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, y del Director del CAPS y autor del material, Julio César Guzmán Gómez.

La Fiscalía del Estado ofrece la publicación con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más empática y sensible ante esta problemática.