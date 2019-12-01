Payasos, magos y trapecistas llegan a Querétaro con el Boba Fest Festejando en Escena

Querétaro, Querétaro, 28 de diciembre del 2025.- Del 2 al 4 de diciembre, el Centro de las Artes de Querétaro será la casa del “Boba Fest-Celebrando en escena”, un festival que reunirá a artistas nacionales e internacionales, familias, estudiantes, docentes, compañías circenses, creadores escénicos y público de todas las edades, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

“Veremos un festival que llega a Querétaro para todas las personas que aman las artes escénicas, un encuentro que honra el arte del payaso, del clown y del espectáculo vivo; un arte que, aunque muchas veces se asocia con la risa, también está profundamente ligado a la sensibilidad, la técnica y la capacidad humana de conectar con los demás”, explicó en rueda de prensa.

López Birlain añadió que durante tres días el CEART se llenará de talleres, conferencias, espectáculos, exhibiciones y actividades participativas que buscan acercar el arte a la comunidad y fortalecer los lazos de unión a través de la creatividad.

La titular de la SECULT hizo un reconocimiento a Ismael Arreola Reyes, payaso “Bobatín Simplicio”, quien inspira y organiza el festival para celebrar 35 años de trayectoria artística, formando nuevas generaciones e impulsando la presencia del clown mexicano dentro y fuera del país.

Al respecto, el payaso “Bobatín Simplicio”, resaltó que el festival busca ser un punto de encuentro nacional e internacional que impulse el arte del payaso-clown y las artes escénicas, fortaleciendo el intercambio creativo, la profesionalización y el impacto social del arte escénico en México.

“Con este evento, al que invitamos a todas las familias queretanas, celebramos la risa, la creatividad, la técnica y el corazón que sostienen la tradición payaso-clown en México y el mundo”, dijo.

Las actividades se llevarán a cabo de 9:00 a 21:00 horas en el Centro del las Artes de Querétaro, que se ubica en la calle José María Arteaga, número 89, en el Centro Histórico de la capital queretana. El programa puede consultarse en las redes sociales de la SECULT.