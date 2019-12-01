Participaran Libros y Autores de Nuevo León en la FIL Guadalajara

Monterrey, Nuevo León.- 29 de noviembre de 2025.- En un amplio módulo de 70 metros cuadrados, el doble que el año pasado, los libros de Nuevo León llegan a la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025 a partir de este 29 de noviembre y hasta el 7 de diciembre.

Ejemplares de las publicaciones nuevoleonesas cubrirán ese espacio físico de Expo Guadalajara en sus estanterías, pero también con la presencia misma de los autores de Nuevo León en presentaciones abiertas a los visitantes de la FIL, la más importante de Iberoamérica y la segunda a nivel mundial.

Ello es parte del programa literario CONARTE 2025-2026, destaca Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León, quien encabezó un alud de actividades literarias que iniciaron en Monterrey con la visita de la escritora Irene Vallejo, “el XXX Encuentro Internacional de Escritores, la participación en la Feria del Libro de Guadalajara y cerramos con broche de oro con la publicación de los 10 primeros títulos de la Colección conmemorativa CONARTE 30 años.

“Hemos duplicado el espacio de exposición de Nuevo León en esta feria; hemos trabajado estos últimos años desde la Casa de la Cultura, CONARTE y la Secretaría de Cultura en sinergia para incrementar la presencia y la difusión de autores locales en foros nacionales. Incrementar el espacio, nos va a permitir además de tener más editoriales participantes, además, tendremos un amplio programa de presentaciones”, señala la funcionaria cultural.

“Desde su creación, hace tres décadas, CONARTE ha sido un pilar clave en el desarrollo artístico y cultural de Nuevo León. A través de sus programas, convocatorias y publicaciones, ha acompañado el crecimiento de una comunidad literaria diversa, talentosa y en constante evolución. Hoy, en el marco de su 30 aniversario, celebramos esa historia con una propuesta editorial que honra el pasado y mira hacia el futuro”, expresa Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE.

El Pabellón de Nuevo León, una iniciativa de la Secretaría de Cultura estatal, contempla este 2025 la exhibición para su venta de más de 3 mil libros de CONARTE, el Fondo Editorial de Nuevo León, 3 Museos y editoriales independientes como Oficio Ediciones, Cuadrivio, Tilde Editores, 42 Líneas, Editorial Analfabeta, Ojos de Anya, Paseo de la Mujer Mexicana, Tres Nubes Ediciones, Ediciones Tres Caminos, entre otras.

También están programadas más de 30 presentaciones de libros y autores de Nuevo León, entre las que destacan la Colección Apapachos, de la Secretaría de Cultura de Nuevo León y Fondo Editorial Nuevo León, la Colección Coetáneos, del Fondo Editorial Nuevo León, el Premio Carmen Alardín y la Colección Conmemorativa CONARTE 30 años.

Esta Colección conmemorativa CONARTE 30 años, contempla la publicación de 10 títulos por año, hasta completar 30 libros. Para conformar esta colección, se estableció un Comité de Selección conformado por Humberto Salazar, Víctor Barrera Enderle, Ana Laura Santamaría, Irasema Corpus, Ingrid Bringas y Armando Alanís Pulido.

“Cada uno de estos libros representa una parte muy importante de la historia literaria de Nuevo León, son obras que dialogan entre generaciones, géneros y sensibilidades y que reafirman la vitalidad de las letras de nuestro estado. Con esta colección CONARTE celebra la trayectoria editorial y rinde homenaje a las y los autores que han contribuido a construir el pasaje literario en nuestro estado”, apunta Segura Guerrero.

Los primeros libros son, “Hervor de riel” de Mario Anteo, “Dramaexpiación” de Hernán Galindo, “Los suaves ángulos” de Dulce María González, “Crónica Sero” de Joaquín Hurtado, “La gitana” de Patricia Laurent, “La noche más oscura” de Eduardo Antonio Parra, “La necesidad de entender” de Alejandra Rangel, “El asesinato de Paulina Lee” de Hugo Valdés, “Tálamo” de Minerva Margarita Villarreal y Avance en retirada” (Antología poética 1988–2022) de Eduardo Zambrano.

La colección tiene ya fecha de presentación para el martes 2 de diciembre a las 15:30 horas, en el salón F del Centro de Convenciones Expo Guadalajara, en la capital jalisciense. Posteriormente, los libros se presentarán de manera individual en Monterrey a principios del año 2026.