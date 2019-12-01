Participa Mauricio Kuri en la entrega de los Premios Gastrolab en Madrid

Madrid, España, 23 de enero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en la ceremonia de entrega de los Premios Gastrolab, celebrada en la ciudad de Madrid, que se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más relevantes para reconocer la creatividad, la innovación y la difusión culinaria dentro del sector hispanohablante.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones del Centro Cultural de México en España, el mandatario estatal ponderó que el valor de la entrega de estos galardones radica en que su misión de visibilizar la riqueza y diversidad de la cocina mexicana va más allá de nuestras fronteras.

A su vez, el titular del Poder Ejecutivo estatal de Querétaro destacó la importancia de la gastronomía como un elemento fundamental en la atracción turística, así como su papel en la promoción internacional de México como destino cultural y sensorial, especialmente en el contexto de la FITUR, además de ser un factor que contribuye a tender lazos profundos con España.

“Creo que entre España y México tenemos muchísimos lazos que nos unen muy, pero muy profundos, y qué más lazo puede haber que la gastronomía. Creo que esa parte que nos hace conectarnos, vivir la parte de los sabores, los colores, que hemos podido tener entre los dos países, cada vez es mayor”, destacó.

Mauricio Kuri recordó que estos lazos no son solo de carácter económico, histórico o cultural, y expresó un reconocimiento a quienes definió como un orgullo para México, al atreverse a salir al mundo, y triunfar como representantes de algunas expresiones de la identidad gastronómica nacional.

De igual manera, recordó que la presencia de Querétaro en este evento refuerza la estrategia del estado por promover su oferta gastronómica y enoturística integrada, incluyendo rutas de vino, cocina tradicional y experiencias auténticas que son parte de la propuesta que impulsa la administración a su cargo.

Como parte de este evento, 10 restaurantes fueron galardonados en reconocimiento a sus propuestas, proyectos y personalidades que impulsan la experiencia culinaria, lo que se convierte en un espacio para reconocer y visibilizar el talento de los mexicanos que, desde el extranjero, continúan enalteciendo nuestra cultura gastronómica con creatividad, innovación y profundo respeto por sus raíces.

Entre quienes asistieron a este evento se encontraron, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez; el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; la secretaria de Turismo del estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado; la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group, María Cristina Mieres