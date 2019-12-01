Museo de la Ciudad de México inaugura dos exposiciones que celebran la tradición artística y el compromiso comunitario

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2025.- El Museo de la Ciudad de México, recinto de la Secretaría de Cultura capitalina, inauguró las exposiciones “45 Años de Resonancia de un Oficio” de Salvador Pizarro; y “Reynaldo Olivares: arte y compromiso”, de Martín Reynaldo Olivares.

Ambas celebran la fuerza de la creación artística mexicana a través de trayectorias profundamente humanas, arraigadas en el oficio, la memoria y el trabajo comunitario.

Una exposición que nació de un Martes Ciudadano

“Reynaldo Olivares: arte y compromiso” destaca no solo por la fuerza expresiva del trabajo del maestro, sino por el proceso que la hizo posible. Esta exposición es el resultado directo de la iniciativa “Martes de Zócalo Ciudadano”, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, donde el artista presentó su proyecto y encontró acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Cultura para llevarlo a cabo, demostrando que el diálogo abierto entre ciudadanía y gobierno puede traducirse en espacios reales de exhibición y reconocimiento.

“El maestro Olivares llegó con un grabado de gran calidad, conversamos sobre su obra y visitamos su estudio. Ahí descubrimos la dimensión de su trabajo, que retrata momentos fundamentales de nuestra historia. (...) Esta exposición me parece que es una reivindicación fundamental, no solamente de alguien que sale del Taller de Gráfica Popular, sino de toda esta escuela de los años convulsos y que siempre ha estado ahí, en la crítica y en la resistencia siempre difícil”, subrayó Ana Francis Mor, secretaria de Cultura local.

Reynaldo Olivares Hernández, originario de Xico, Veracruz, es pintor y grabador, integrante de la tercera generación del Taller de Gráfica Popular (TGP). Su obra combina la técnica artesanal del grabado con la expresividad pictórica para crear piezas que exploran texturas, contrastes y líneas con una profunda orientación social.

A lo largo de su trayectoria, el maestro ha creado gráfica para movimientos comunitarios, organizaciones sociales y medios nacionales e internacionales. Su obra, marcada por la claridad narrativa, el uso expresivo del contraste y la potencia ética heredada del TGP, refleja las historias, luchas y rostros que conforman el tejido social del país.

“Reynaldo Olivares: arte y compromiso” estará abierta en la sala “Gabinete de Maravillas”, con piezas que muestran la madurez técnica y el sentido crítico que caracterizan la trayectoria del maestro Reynaldo, y destaca la importancia del grabado como herramienta histórica de comunicación, denuncia y construcción comunitaria.

El Museo de la Ciudad de México también albergará la exposición “45 Años de Resonancia de un Oficio” de Salvador Pizarro, originario de Azcapotzalco, ha construido una estética profundamente ligada a las tradiciones mexicanas. Su formación se nutrió de múltiples oficios como la carpintería, mecánica, talleres artesanales con comunidades indígenas, mismos que moldearon una línea creativa popular y mexicana, sustentada en el dominio de la talla directa en materiales como madera, mármol y piedra.

“Celebrar la obra del maestro Salvador Pizarro es reconocer la fuerza de un oficio que se ha tallado durante décadas desde la raíz popular. Su trabajo representa una parte esencial del patrimonio artístico de la Ciudad de México”, destacó Ana Francis López-Bayghen.

Para el artista, tallar es un proceso que inicia en el sentir: observar el material, trazar, desbastar y pulir hasta revelar un universo de formas que oscilan entre lo inquietante, lo simbólico y lo conmovedor.

Con más de una veintena de esculturas, el artista chintololo busca, ante todo, comunicar y transmitir las tradiciones heredadas de nuestros antepasados, así como plasmar escenas cotidianas de la vida mexicana. Su propósito es simple pero profundo: compartir aquello que lo inspira y sentirse pleno con lo que crea.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico, Cuauhtémoc. De martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas. Admisión general: $44.

