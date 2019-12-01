Montserrat une la mejoría de sus difuntos y la historia de Soria en "El Prestigio de la Muerte"

Montserrat une la mejoría de sus difuntos y la historia de Soria en "El Prestigio de la Muerte"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 07:59:36
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Celaya, Guanajuato, a 16 de noviembre 2026.- Como un doble homenaje a sus seres queridos fallecidos y a la historia de la fábrica Textil de Soria, Monserrat regresó al Paseo de las Luminarias en su edición número 25 con la caracterización “El Prestigio de la Muerte”, una creación artesanal confeccionada con retazos de casimir de esta empresa.

Durante aproximadamente seis meses trabajó en la elaboración de su vestuario, que realizó personalmente con telas proporcionadas por la fábrica, gracias al apoyo de Bernardo Martel, quien aceptó su propuesta y le obsequió los materiales.

“Mi vestuario está hecho con casimir, retazos de casimir de la fábrica”, explicó Monserrat, quien, aunque es originaria de Querétaro, ha vivido gran parte de su vida en Soria y mantiene un vínculo especial con esta comunidad.

Tras participar durante tres años consecutivos y alejarse del recorrido por un periodo de tres o cuatro años, decidió retomar esta tradición con una propuesta que reúne la memoria familiar y el reconocimiento a la historia textil de Soria.

Para ella, formar parte de esta celebración representa mucho más que lucir una caracterización, pues es una oportunidad para recordar con cariño y respeto a quienes ya fallecieron.

“Es un honor, es un homenaje hacia nuestros difuntos, nuestros seres queridos, es recordarles con el amor, la alegría y pues el debido luto y respeto hacia ellos”, expresó.

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