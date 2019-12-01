Michoacán presente en la Feria Estatal de León 2026 con lo mejor de su artesanía

León, Guanajuato, 13 de enero de 2026.- Lo más representativo del quehacer artesanal del estado se podrá adquirir directamente con las personas artesanas en la Feria de León, donde se ofertan productos del estado hasta el próximo 4 de febrero; para que las y los visitantes se lleven a sus hogares una parte de la riqueza cultural michoacana.

El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, informó que en esta edición de la feria participan nueve personas artesanas de siete localidades de la entidad, quienes estarán presentes en tres etapas distintas a lo largo del evento, con piezas de las ramas de cobre, guitarras, textiles, molcajetes, juguetes y laca perfilada.

Destacó que este evento representa un importante escaparate para mostrar la diversidad artesanal de Michoacán ante turistas nacionales e internacionales, contribuyendo al posicionamiento del estado como uno de los principales destinos turísticos y culturales del país durante este año.

El artesano de Pátzcuaro, Artemio Adame Aguirre, de la rama de textil de manta, destacó que ofrece una variedad de productos para el hogar como manteles, caminos de mesa, colchas, servilletas, manteles individuales, cojines, cortinas, todo realizado con manta de algodón que elabora en un telar de pedal.

“Traigo diversas piezas de cobre como anillos, vasos, tazas, aretes, pulseras, jarras y termos, entre muchas otras. Espero que los visitantes puedan adquirirlas, ya que como artesano es un gusto participar en esta feria para que más personas conozcan las artesanías de Michoacán”, destacó Hermilo Suárez García, artesano del Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre.