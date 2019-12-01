México recupera 160 bienes culturales repatriados desde el extranjero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:35:36

Ciudad de México, 6 de abril de 2026.- Un total de 160 bienes culturales fueron repatriados a México como parte de los esfuerzos del Estado por recuperar patrimonio histórico que se encontraba en el extranjero, informaron autoridades federales.

Las piezas, entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Instituto Nacional de Antropología e Historia, constituyen la primera restitución concretada en 2026 y se suman a más de 3 mil 500 objetos recuperados durante la actual administración federal.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la mayoría de los bienes, 157 en total, son piezas arqueológicas elaboradas principalmente en cerámica, mientras que tres corresponden a objetos históricos. Las piezas abarcan distintas regiones culturales, como el Altiplano Central, Occidente, el Bajío y la zona maya, con temporalidades que van del periodo Preclásico mesoamericano hasta la época virreinal.

Autoridades señalaron que gran parte de los objetos fueron restituidos de manera voluntaria por particulares, aunque también hubo casos de recuperación mediante la colaboración con instancias judiciales internacionales.

Las gestiones se realizaron a través de la red de embajadas y consulados de México en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

Entre los hallazgos destacan más de un centenar de figurillas de barro entregadas en el Consulado de México en Seattle, así como piezas provenientes de distintas regiones del país recuperadas en Raleigh y otras ciudades estadounidenses. También se repatriaron objetos desde Francia, entre ellos figurillas antropomorfas y una vasija de estilo del Occidente de México.

En el ámbito histórico, sobresale la recuperación de dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, así como un libro impreso en 1703 en la Nueva España, titulado Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México, que fue asegurado en Argentina.

Especialistas del INAH indicaron que los bienes se encuentran en buen estado de conservación y serán registrados oficialmente antes de ser distribuidos en museos del país, donde podrán ser exhibidos al público conforme a su origen y características.

Las autoridades destacaron la continuidad de las acciones para recuperar y preservar el patrimonio cultural mexicano, así como su valor histórico e identitario.