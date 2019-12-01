Mago de Oz cautiva con estreno mundial de su película en Morelia

Mago de Oz cautiva con estreno mundial de su película en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 19:04:09
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Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- La reconocida banda española Mago de Oz cautivó a sus seguidores y embrujó a nuevos públicos, con el estreno mundial de su película "Fiesta Pagana" en el 24 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En conferencia de prensa, el actual vocalista de la banda, Rafa Blas, destacó la calidez de la capital michoacana. "En general México siempre nos trata maravillosamente bien. Estoy encantandísimo con vosotros, la gente de Morelia, y es una ciudad muy bonita". 

En tanto que el exvocalista, José Andrëa, recordó con nostalgia que Morelia fue la ciudad que les mostró por primera vez el gran éxito que tendrían con el público mexicano. 

Dicho estreno y la presencia de estrellas mundiales del rock refleja la madurez del FICM, festival al que se refrenda el apoyo de la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 

Los integrantes de la mítica banda, presentes en Morelia para el estreno, caminaron por las calles del centro histórico repartiendo fotos y autógrafos, que se repitieron en la alfombra roja del festival internacional.

Dirigida por Álvaro Brechner, la película narra la historia de esta mítica banda que se ganó el gusto de miles de seguidores con su mezcla de heavy metal y folk celta. El glamour, la nostalgia y la emoción que trae este estreno refuerzan el posicionamiento de Morelia como capital cultural de México.

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