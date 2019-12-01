¡Llévate lo mejor del arte popular michoacano en este Buen Fin! Casart anuncia descuentos de hasta 15%

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) se suma a los descuentos del Buen Fin con el 5, 10 y 15 por ciento en una amplia variedad de piezas artesanales, promoción que estará vigente del 12 al 17 de noviembre en los cinco puntos de venta físicos ubicados en diferentes municipios de la entidad.

El director general de Casart, Cástor Estrada Robles, señaló que esta iniciativa busca acercar el arte popular michoacano a más personas y fomentar el consumo de productos elaborados por manos artesanas. Destacó que en las tiendas se pueden encontrar piezas ganadoras de concursos estatales y nacionales, así como productos identificados con distintivos de autenticidad como la Indicación Geográfica y marcas de certificación que respaldan su origen.

Invitó a las familias michoacanas y visitantes a aprovechar estos descuentos y elegir piezas que representan la riqueza cultural del estado, al destacar que cada adquisición contribuye directamente a la economía de las artesanas, artesanos y sus comunidades.

La variedad de productos disponibles incluye textiles como rebozos, guanengos, camisas, blusas y vestidos; piezas de alfarería y madera, tales como vajillas, comales, ollas, bateas y juegos de agua, además de joyería, guitarras e instrumentos musicales tradicionales.

La promoción estará disponible en los siguientes puntos de venta, ubicados en los centros históricos de cada municipio: la tienda matriz de Morelia (Fray Juan de San Miguel 129, frente a la plaza Valladolid); el Centro Cultural Clavijero (Nigromante 79); la tienda de Uruapan (Centro Cultural y Artesanal Plaza La Ranita, Corregidora 1A, V. Carranza); la tienda de Pátzcuaro (Doctor Coss 12); y la tienda de Zamora, situada en la Casona Pardo (Amado Nervo Oriente 53).