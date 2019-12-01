Llega al MACQ la exposición Love & Luchas

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- En el marco del Encuentro Enfoque 2026, se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro la exposición individual de la fotógrafa Sandra Hernández, “Love & Luchas”, un proyecto fotográfico y documental de largo aliento que explora la vida cotidiana de Drabek y Estrellita Queretana, una pareja de luchadores de la entidad.

Lejos de los grandes reflectores del espectáculo nacional, la muestra se sitúa en el terreno de lo íntimo y lo ordinario, donde la lucha libre no es sólo una puesta en escena, sino una práctica que estructura el trabajo, la familia, la fe y la identidad, entre otros aspectos de la vida cotidiana.

Esta serie fue desarrollada a partir de un acompañamiento cercano y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del ring: entrenamientos semanales, funciones locales en la arena, rutinas domésticas, celebraciones familiares y jornadas laborales que comienzan antes del amanecer.

Originalmente el proyecto fue concebido para The Raw Society Magazine, donde fue publicado como un relato editorial que combina fotografía y texto; su traslado al espacio expositivo permite expandir la lectura del trabajo, desplazándolo del formato narrativo de la revista hacia una experiencia más contemplativa, donde las imágenes dialogan entre sí como fragmentos de una vida sostenida por la disciplina, el afecto y la resistencia.

La muestra “Love & Luchas” puede visitarse hasta el 16 de abril, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro que se ubica en la esquina de las calles Manuel Acuña y avenida Reforma Oriente, en el barrio de La Cruz de la ciudad de Querétaro; la entrada es libre.