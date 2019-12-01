Llega a Querétaro el Segundo Festival Internacional Fortepiano

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- Del 2 al 10 de diciembre del 2025 se llevará a cabo en la capital del estado la segunda edición del Festival Internacional de Piano “Fortepiano”, un evento que busca aportar significativamente a la oferta cultural con eventos de trascendencia nacional, que son un referente en la escena musical del país, anunció el pianista y director del encuentro, Vladimir Curiel.

En rueda de prensa, indicó que en esta ocasión el festival estará compuesto por seis recitales de piano en diversas sedes de la entidad, además de una colaboración con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y el maestro Jorge Federico Osorio, con la participación de destacados pianistas de México, Rusia, Cuba, Estados Unidos y Ecuador.

Agregó que habrá también clases magistrales que permitan desarrollar la formación, profesionalización, y actualización académica y musical de jóvenes artistas y estudiantes del estado, para un mejor desarrollo de su una carrera en la música.

Vladimir Curiel remarcó que el festival se propone posicionar al estado de Querétaro como un punto de referencia cultural, por medio de la participación de artistas profesionales nacionales e internacionales y dio a conocer que la y los pianistas invitados para el “Fortepiano” 2025 son Argentina Durán, Rodolfo Ritter, Jorge Federico Osorio, Adonis González, Eduardo Florencia y Alexander Pashkov.

Dijo que esta vez las sedes para los recitales serán la Sala Eduardo Loarca Castillo del Museo Regional de Querétaro, la sala principal del Teatro Metropolitano de Querétaro, Plaza de Armas y el auditorio “Francisco Muñoz” del CEART.

Por último, recordó que en la primera edición del Fortepiano, llevada a cabo el 22 de octubre de 2024, hubo llenos en todos los conciertos y fue apreciado por más de mil 700 personas en físico y más de nueve mil 200 personas de manera virtual. El programa del festival puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado y en la página del Instituto Fortepiano.