Lanza Secretaría de Cultura de Querétaro convocatoria para diplomado en gastronomía y patrimonio cultural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:24:45

Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer e intercambiar saberes, conocimientos y técnicas culinarias tradicionales de Querétaro, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) emitió la convocatoria Diplomado en Cocina Queretana y Patrimonio Cultural, que inicia el próximo 10 de febrero y concluye el 14 de mayo.

El diplomado, organizado por la SECULT, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Querétaro e IGES Universidad, está dirigido a cocineras y cocineros tradicionales de comunidades indígenas o rurales de la entidad, cuyos saberes han sido transmitidos de generación en generación, trabajan principalmente en sus comunidades para fiestas patronales, ceremonias religiosas, eventos comunitarios y su cocina se relaciona con la ritualidad, el territorio y la identidad de sus regiones.

Las y los interesados participarán en un proceso de formación con opción a certificación en la Norma Oficial Mexicana EC1276 "Elaboración de platillos aplicando técnicas culinarias de la cocina Queretana" de CONOCER.

A través de ocho módulos, las y los cocineros compartirán herramientas metodológicas para contribuir a la salvaguardia del patrimonio alimentario en sus regiones.

La fecha límite para entregar solicitudes de inscripción vence el próximo 25 de enero y se otorgarán 12 becas a cocineros y cocineras tradicionales, priorizando a quienes pertenezcan a comunidades indígenas. Los pormenores de la convocatoria pueden consultarse en la liga https://queretaro.gob.mx/documents/487042/1615551/CocinaQueretana.pdf