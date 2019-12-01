Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:24:43

Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a las actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo esta semana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre (25N).

Estas acciones son realizadas por el gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en coordinación con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), para promover la reflexión, el diálogo y la construcción de una sociedad libre de violencia.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, informó que la programación iniciará este 25 de noviembre a las 17:00 horas, con un programa de cortometrajes con perspectiva de género, que se llevará a cabo en Espacio Solaris, ubicado en avenida Madero Poniente #394, planta alta, Centro Histórico.

Para el 26 de noviembre, también a las 17:00 horas, la Cabina de Lectura del Andador El Nigromante será sede del conversatorio "¿Cómo se narra la violencia contra la mujer?", un espacio para dialogar sobre la importancia de las narrativas, el arte y la cultura en la prevención de las violencias de género.

Las actividades concluirán el 29 de noviembre; de 11:00 a 13:00 horas se realizarán los talleres de acuarela floral y origami "Floreciendo entre grietas", en el Andador El Nigromante, como una invitación a la expresión artística, el encuentro comunitario y la resiliencia.

“El arte y la cultura son herramientas fundamentales para generar conciencia, fortalecer el tejido social y construir espacios seguros, incluyentes y libres de violencia para todas las personas”, destacó Chávez Alcaraz.

Cabe mencionar que todas las actividades son gratuitas y no se requiere un registro previo para asistir.