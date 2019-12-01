Inaugura López Birlain en Puebla exposición de Santiago Carbonell

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- En el Museo Internacional del Barroco, en la ciudad de Puebla, la secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, inauguró la exposición “Selección Personal y Cubil de Quimeras”, de Santiago Carbonell, compuesta por 76 obras que no sólo invitan a admirar la técnica y el dominio del artista, sino a reflexionar sobre el papel del arte como espacio de diálogo, sensibilidad y acercamiento entre comunidades.

“Hoy tenemos el privilegio de reunirnos para apreciar la obra de un artista consolidado y reconocido a nivel nacional e internacional, cuyo trabajo ha dejado una marca indeleble en la pintura contemporánea de México. Santiago Carbonell representa el orgullo de Querétaro y del país, y su trayectoria es testimonio de talento, disciplina y visión artística”, dijo.

La titular de la SECULT sostuvo que la presencia de la muestra en el Museo Internacional del Barroco representa un ejemplo claro del poder de la colaboración cultural entre estados, instituciones y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, y recuerda que, al trabajar en equipo y fomentar la cultura de manera coordinada, es posible llevar el talento mexicano más allá de las fronteras, conectando a las personas y enriqueciendo el panorama artístico a través del arte.

Señaló que desde la Secretaría de Cultura de Querétaro se reafirma el compromiso con la gestión cultural que fomenta la inclusión, el diálogo y la paz, toda vez que la cultura es un puente que acerca, que permite reconocerce en la diversidad y fortalece la identidad de las comunidades.

Añadió que la exposición celebra no solo la maestría de un gran artista, sino también la colaboración, la innovación y el esfuerzo conjunto por posicionar la cultura como un motor clave para el desarrollo social y económico, por lo que Querétaro se siente orgulloso de que la obra de Carbonell se presente en Puebla, como un reflejo del talento mexicano que impulsa la industria creativa.

En su momento, Santiago Carbonell contó que muchas de las obras que se exponen en esta ocasión fueron realizadas durante la pandemia por Covid 19, cuando él incluso pensó que moriría durante la emergencia sanitaria, debido, dijo, a su vida disoluta.

Además, el artista compartió que en aquellos días decidió emprender la nueva colección que se llamaría Cubil de Quimeras; cubil que no es otra cosa que un nido de serpientes, y quimeras que son todas sus fantasías, sus ilusiones y sus elucubraciones. A la inauguración de la muestra asistieron el secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner Corte, y el director general de Museos Puebla, Aurelio Leonor Solís.