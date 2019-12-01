Impulsan SECULT y Universidad Anáhuac la ciencia, la tecnología y la cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:01:17

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, y el vicerrector de Formación Integral de la Universidad Anáhuac Querétaro, Ricardo Virués Macías, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la investigación, la formación continua, la vinculación interinstitucional y la creación de proyectos que beneficien a ambas instituciones.

Instrumento que representa un paso decisivo hacia una entidad donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura trabajan de la mano como un solo ecosistema.

En el mismo marco, la titular de la SECULT entregó el distintivo de “Aliado Cultural” a la Universidad Anáhuac y reconocimientos a 45 alumnos y alumnas del Programa de Liderazgo en Arte y Cultura Culmen, por su visión y compromiso para entender el arte no sólo como conocimiento.

Sino como una manera de incidir en la vida pública, construir comunidad y fortalecer una cultura de paz, y por su dedicación como promotores de la cultura en el estado.