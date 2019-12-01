Impulsan SECULT y Universidad Anáhuac la ciencia, la tecnología y la cultura

Impulsan SECULT y Universidad Anáhuac la ciencia, la tecnología y la cultura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:01:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, y el vicerrector de Formación Integral de la Universidad Anáhuac Querétaro, Ricardo Virués Macías, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la investigación, la formación continua, la vinculación interinstitucional y la creación de proyectos que beneficien a ambas instituciones.

Instrumento que representa un paso decisivo hacia una entidad donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura trabajan de la mano como un solo ecosistema.

En el mismo marco, la titular de la SECULT entregó el distintivo de “Aliado Cultural” a la Universidad Anáhuac y reconocimientos a 45 alumnos y alumnas del Programa de Liderazgo en Arte y Cultura Culmen, por su visión y compromiso para entender el arte no sólo como conocimiento.

Sino como una manera de incidir en la vida pública, construir comunidad y fortalecer una cultura de paz, y por su dedicación como promotores de la cultura en el estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a transportistas mientras protestaban contra la inseguridad
Recuperan camioneta y mercancía valuada en 450 mil pesos tras asalto en San Luis de la Paz, Guanajuato
Mañana violenta en Guanajuato; hay al menos 2 muertos
Cae presunto feminicida de una adolescente en Zacatecas; también habría ultimado a padres de la joven
Más información de la categoria
Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca; habría dos guardias nacionales heridos
Noroña, enviado de Morón y Godoy para distraer sobre caso Carlos Manzo, asegura su hermano
Fernández Noroña desactiva comentarios de su Facebook tras recibir ataques por dichos polémicos
Movimiento del Sombrero va por la gubernatura de Michoacán: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios