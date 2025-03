Impulsa UDIR UNAM Morelia el teatro entre la ciudadanía

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo del 2025.- A propósito del Día Mundial del Teatro, la catedrática de la ENES UNAM Morelia Caterina Camastra, consideró que “el teatro es algo del ser humano, no hay ser humano sin teatro y es por eso que aún con tanto video e internet el teatro sobrevive y tiene una magia especial en ese estar en el aquí y en el ahora total”.

Y es que el teatro tiene una relevancia fundamental porque, como lo explicó la también investigadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) UNAM, “la magia sucede ahí, como un ritual y la humanidad no vive sin rituales, así como no vivimos sin idioma o lenguaje, no vivimos sin arte, sin nuestros rituales comunitarios y el teatro es un ritual comunitario”.

Caterina Camastra indicó que, si bien las obras de teatro llegan a pocos públicos, la intención es seguir abriendo camino para que cada vez más personas disfruten de los montajes y participen en ellos, puesto que es una forma de promover la cultura.

Lo anterior fue precisamente uno de los motivos por lo que se conformó la Novísima compañía de teatro popular novohispano "Los Falconi", un espacio escénico universitario que encabeza junto con el maestro Alejandro Yustiaza Ulloa y estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia.

Desde su conformación en el 2016, "Los Falconi" ha presentado 6 puestas en escena y continuará su labor, pues a decir de Caterina Camastra, es en este foro como busca mantener y fomentar el teatro entre la comunidad, ya que no sólo participan estudiantes de la UNAM Campus Morelia, sino que también académicos y jóvenes provenientes de otras instituciones de la ciudad, lo que vuelve a la compañía un espacio plural y cuyo único requisito es el gusto por el arte.

Respecto al nombre de la compañía, Caterina Camastra explicó que se trata de un breve homenaje a “El doctor Falconi” un prestidigitador italiano que se presentó en el Coliseo de la Ciudad de México en el siglo XVIII, entreteniendo a la audiencia con actos de magia en donde utilizaba los adelantos tecnológicos de la época para hacer trucos.

Entonces, compartió: “me pareció muy simpático que sea un italiano y yo también soy italiana, entonces es como un homenaje” puntualizó. En cuanto al nombre “Novísima compañía de teatro popular novohispano”, explicó que es un guiño a la forma popular del siglo XVIII para poner títulos, los cuales eran largos “entonces, es jugar con eso”.

La catedrática universitaria recordó que cualquiera que sea el título y los motivos por el cual surge un grupo de teatro, lo importante es preservar las obras y el gusto por ellas.

