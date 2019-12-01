Gran cierre de PILARES Zona Centro en Iztacalco con duelos de robots y más de 200 graduados

Iztacalco, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2025.- La explanada de la Alcaldía Iztacalco fue el escenario del cierre anual de actividades de PILARES Zona Centro, un encuentro comunitario en el que usuarios, talleristas, promotores deportivos y docentes compartieron los avances y proyectos desarrollados durante el año. El evento incluyó exhibiciones, demostraciones, feria de emprendimiento y actividades artísticas, deportivas y educativas que hicieron pasar un gran momento a todas y todos los asistentes.

La inauguración estuvo a cargo del Coordinador General de PILARES, Arq. Javier Hidalgo, quien dirigió un mensaje a los casi 200 graduados de distintos niveles académicos, desde alfabetización hasta bachillerato, que concluyeron sus estudios gracias a las asesorías educativas que ofrece PILARES.

En el evento también estuvieron presentes diversas autoridades de PILARES, entre ellas Luz del Alba Riande, Directora de Educación Participativa y Comunitaria; Erika Sánchez, Directora de Operación de Servicios de Educación Comunitaria; Ameyali Sánchez, Directora de Ponte Pila; Edmundo Martín del Campo, Director de Cultura Comunitaria; Claudia Rodríguez, Directora de Autonomía Económica y Saberes; Kandy Vázquez, de la Dirección de Administración y Finanzas; y Carlos Eduardo Garavitos, Subdirector Operativo Centro.

Como parte de las actividades destacadas, se realizó el Tlacua Tech, una competencia de robótica que incluyó construcciones, circuitos, retos y duelos de robots. Además, docentes del área educativa realizaron experimentos y dinámicas que pusieron a prueba la creatividad y agilidad mental del público.

Los promotores deportivos de Ponte Pila animaron a las y los asistentes con una activación de baile aeróbico, acompañada de exhibiciones de diversos talleres deportivos y dancísticos. Por su parte, los talleres de Autonomía Económica instalaron una feria de emprendimiento y presentaron demostraciones, como la pasarela del taller de Diseño Textil.

Los participantes de los talleres culturales también tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos, mostrando su talento y motivando a más personas a integrarse a las actividades comunitarias.

Este fue el tercer cierre de actividades anual de PILARES, correspondiente a la Región Centro, en el que la comunidad se reunió para celebrar sus logros, compartir experiencias y fortalecer los lazos que se construyen en estos espacios.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, refrenda su compromiso con el impulso de espacios como PILARES, que garantizan el acceso a la educación, el deporte, el esparcimiento y la cultura para todas y todos. Estos cierres anuales son una muestra del impacto positivo y de los avances alcanzados por la comunidad.