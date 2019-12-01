Feligreses llegan a la comunidad La Concha, en Celaya, para celebrar a San Judas Tadeo

Feligreses llegan a la comunidad La Concha, en Celaya, para celebrar a San Judas Tadeo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 22:51:44
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Celaya, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Caminando, en bicicleta, en motocicleta, en automóvil o camioneta, miles de feligreses de San Judas Tadeo se concentran en la comunidad de La Concepción, más conocida como “La Concha”.

Desde la noche del 27 y hasta el 29 de octubre, las personas acuden al lugar para cumplir con sus mandas, mediante el obsequio de algún alimento.

Amigos y familias enteras reciben de los presentes desde una pieza de pan y un atole hasta un pozole o un tamal, mientras se escuchan grupos musicales y se celebran misas.

Este año, monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma oficiará la misa a la 1:00 de la tarde del 28 de octubre.

El año pasado se registró una asistencia de 120 mil personas, con saldo blanco, de acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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