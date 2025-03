El escritor mexicano Enrique Serna obtendrá el Premio Jorge Ibargüengoitia

Guanajuato, Guanajuato, a 28 de marzo de 2025.- El jueves 3 de abril se dará presencialmente el premio Jorge Ibargüengoitia al escritor mexicano Enrique Serna, un autor de amplia trayectoria. El reconocimiento es entregado por la Universidad de Guanajuato.

El propio Enrique Serna considera relevante obtener este galardón, tanto por el reconocimiento que implica como por el hecho de que tiene el nombre de otro autor fundamental en las letras mexicanas.

“Estoy muy agradecido con la Universidad de Guanajuato y con los miembros del jurado por esta distinción, que no me esperaba. Una de las razones por las que me siento muy honrado, es que el premio lleva el nombre de uno de los escritores mexicanos que más admiro, que es Jorge Ibargüengoitia. Siempre me ha deslumbrado su talento para exhibir la ridiculez humana”.

Y a propósito de ridiculez humana, Enrique Serna se ha inspirado en políticos del pasado y muy despreciados en el presente, como Antonio López de Santa Ana, para hacer obras literarias de carácter histórico. Es algo nada sencillo pues generar personajes de la nada es una cosa, pero darles un perfil basándose en figuras históricas es otra.

Sin embargo, no los trae de nuevo a la vida para hacer folletines, sino personajes complejos, pues como él mismo dijo “hay que buscar empatía para que estén vivos con el lector, y sea él quien los vea de acuerdo con su criterio”.

Aunque lo histórico no es lo único que interesa a Enrique Serna, uno de los autores más versátiles del panorama literario actual, por la razón de que ha incursionado en distintos géneros.

“He escrito cuentos crueles, he escrito una novela negra, ‘El miedo a los animales’, que al mismo tiempo es una sátira del mundo intelectual, he escrito novelas intimistas como ‘La vida de Jesús’, también he escrito ensayo; (aunque) seguramente hay un común denominador, pues el estilo siempre es el mismo”.