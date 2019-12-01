Destinará municipio de Querétaro 4 MDP para el Hay Festival 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:56:36

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- La capital destinará una inversión de 4 millones de pesos para la realización de la próxima edición del Hay Festival, evento internacional que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre, informó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

Explicó que entre las sedes confirmadas dentro del municipio se encuentran el Teatro de la Ciudad, el Jardín Guerrero, la Alameda Hidalgo y el espacio Hay Comunitario. Asimismo, la funcionaria detalló que se contempla la participación del festival en uno o dos municipios del estado, detalles que se precisarán en las próximas horas.

Reconoció que asignación presupuestal representa una disminución cercana al 70 % respecto a la edición anterior, cuando el municipio aportó cerca de 11 millones de pesos.

Explicó que esta reestructuración responde a las instrucciones del alcalde capitalino de priorizar la inversión en la infraestructura cultural de la ciudad, así como a un ajuste generalizado en diversas áreas de la administración.

"El municipio está invirtiendo en infraestructura y en espacios culturales: lo estamos viendo en el Teatro Hércules, el Teatro de la Ciudad y remodelaciones en casas de cultura. Como administración tenemos que dejar infraestructura cultural e invertirle".

Cuestionada sobre la presencia de autores de renombre internacional o galardonados con el Premio Nobel, la funcionaria declinó adelantar nombres, asegurando que la cartelera incluirá talento consolidado, escritoras y escritores nuevos, así como creadores locales.

Señaló que este miércoles se realizará la presentación oficial del festival en la Ciudad de México y se enviarán invitaciones digitales con la programación. Posteriormente, se llevará a cabo una rueda de prensa en la entidad para dar a conocer todos los pormenores y el catálogo completo de participantes a través de un enlace oficial.