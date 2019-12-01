Dan a conocer jurado calificador del Animal Fest en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 22:33:40

Morelia, Michoacán, 3 de septiembre del 2025.- ANIMAL Film Fest anuncia a las integrantes del jurado calificador que tendrán lamisión de reconocer lo mejor del cortometraje en la sexta edición del festival, a celebrarse del 2 al 4 de octubre de 2025 en la ciudad de Morelia.

El jurado está conformado por tres especialistas de diferentes áreas cinematográficas, quienes deliberarán para otorgar los premios en las siguientes categorías:

● Mejor cortometraje michoacano

● Mejor cortometraje mexicano

● Mejor cortometraje internacional

● Mejor cortometraje animado

● Mejor actriz

● Mejor actor

● Mejor fotografía

● Mejor maquillaje

● Mejores efectos visuales

● Mejor personaje

● Mejor montaje

● Mejor diseño de arte

ESTEFANI CÉSPEDES

DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA Y DIRECTORA DE HISTERIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO

Diseñadora de Imagen y Sonido, directora de fotografía y foquista. Como realizadora, su filmografía ha participado en festivales como Sitges, Buenos Aires Rojo Sangre y Panamá Horror. Fue seleccionada en Talents Guadalajara y participó en el área de programación de la Locarno Industry Academy.

Ha sido programadora del CRFIC (ediciones 11 y 12), jurado en festivales de cine de género y colaboradora del Festival Ícaro. También es docente en el ámbito audiovisual y cuenta con formación en antropología.

Actualmente es directora creativa y curadora del Histeria Festival Internacional de Cine de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción.

DARIAN CASTRO

PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y DIRECTORA DE ARTE

Cuenta con ocho años de experiencia en cine, publicidad y proyectos culturales. Ha

participado en cortometrajes seleccionados en festivales como el FICM, así como en campañas audiovisuales de alto impacto, combinando creatividad, estrategia y gestión de equipos.

También ha colaborado en la producción de festivales de cine y música, lo que le ha

permitido comprender el quehacer audiovisual desde la creación hasta la exhibición. Su formación en Diseño de Interiores, Historia del Arte y Mercadotecnia refuerza su enfoque visual, narrativo y técnico.

Como directora de arte, construye atmósferas visuales que enriquecen la narrativa;

como productora, convierte ideas complejas en proyectos viables. Como jurado, se

interesa en obras con narrativas potentes, lenguajes visuales innovadores y lenguajes visuales que desafían lo convencional.

ALINE MARRERO

ACTRIZ Y PRODUCTORA DE ESPANTO FILM FEST

Originaria de Monterrey, Nuevo León. Se formó en actuación y producción cinematográfica en The Film Workshops Monterrey, tras iniciar estudios en periodismo.

A los 19 años produjo el programa TVGYM, transmitido por Televisa Monterrey durante más de dos años, lo que marcó sus primeros pasos en la industria audiovisual. A los 21 se mudó a Ciudad de México para consolidar su carrera como actriz. Debutó en la serie Bienvenida Realidad (Argos TV / Sony Pictures) y ha participado en proyectos como Amor sin reserva, Dónde corre el agua de Juan Carlos Blanco y Expira de Leopoldo Laborde. Además de su faceta artística, es empresaria con la marca Damois Stash Boxes.

Actualmente es productora de Espanto Film Fest, impulsando la visibilidad del cine de género en México.

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA

En esta edición, 46 producciones integran la competencia oficial: 31 internacionales y 30 mexicanas, entre las que destacan 15 cortometrajes michoacanos, muestra del talento local que impulsa y fortalece la identidad del festival desde su origen.

El veredicto del comité será definitivo, con la posibilidad de declarar categorías

desiertas o conceder menciones honoríficas.

La premiación y clausura de ANIMAL Film Fest 2025 se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, donde se darán a conocer los nombres de los ganadores.