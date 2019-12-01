Concluye el Cuarto Festival Alegría Contigo 2025 en Querétaro

Concluye el Cuarto Festival Alegría Contigo 2025 en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 13:36:10
Querétaro, Querétaro, 8 de enero del 2026.- Concluyó el Festival Alegría Contigo 2025 realizado en 10 municipios de Querétaro, a través del cual se llevaron a cabo actividades y espectáculos navideños dentro de un ambiente de paz, respeto y unión entre las familias queretanas.

Con lo que se logró reunir a lo largo de esos días a 156 mil ciudadanos de todas las edades.

Este festival tuvo como objetivo fortalecer los valores, unir lazos familiares y compartir un rato de alegría y esparcimiento en esta época donde debe prevalecer la hermandad, convivencia y empatía.

Noventa Grados
