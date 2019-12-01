Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 15:41:21

Morelia, Michoacán; 21 de noviembre de 2026.- Morelia sigue afianzando su posición como un escenario para músicos de todo el mundo, al haber recibido el concierto de Florian Störtz y Aleksandra Myslek -"Viaje de invierno" de Schubert- en el marco del 38 Festival Internacional de Música "Miguel Bernal Jiménez".

Morelianos y morelianas, así como visitantes y amantes de la música, se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de nuestra ciudad, donde se deleitaron con la portentosa voz de Florian (bajo barítono alemán) y las notas de Aleksandra (pianista polaca) al piano.

Tras más de una hora de entregada interpretación, el público aplaudió de pie el éxito del dúo en Morelia.

Cabe recordar que, desde el pasado 13 de noviembre, el 38 Festival de Música de Morelia ha llenado de talento internacional las calles, teatros y recintos de la ciudad, en tanto que este segundo fin de semana llega a su exitoso y gran cierre.

Lo anterior contribuye a la posición de Morelia como un escenario de primer nivel y al nombramiento como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En ese sentido, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su respaldo a los eventos culturales que se traducen en turismo, desarrollo y construcción de la paz para la capital michoacana.