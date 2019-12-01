Con un programa artístico culminan talleres del Programa AIEC 2025 en Chilpancingo, Guerrero

Chilpancingo, Gro., 29 de noviembre de 2025.- En el Palacio de Cultura en Chilpancingo, se llevó a cabo la presentación final de los Talleres del Programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2025, mediante el Proyecto “Arte y Cultura: Transformando la Creatividad Guerrerense 2025”, realizados a lo largo de tres meses, una iniciativa de formación artística gratuita que brindó a jóvenes capitalinos la oportunidad de desarrollar y perfeccionar sus habilidades artísticas en disciplinas como ballet clásico, teatro y música.

Las y los estudiantes compartieron el fruto de su aprendizaje, las integrantes del taller de música interpretaron un emotivo repertorio de villancicos navideños; así también, el taller de teatro, presentó la puesta en escena “Peripecias de un costal”, pastorela con un toque de humor y tradición; por último, las alumnas del taller de ballet clásico, ofrecieron fragmentos del ballet “El Cascanueces”, deleitando al público con su talento y dedicación.

El gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Cultura dirigida por Aída Melina Martínez Rebolledo y la Dirección General de Vinculación Cultural, impulsan la formación artística en nuevas generaciones, además de fortalecer la autoconfianza, expresión y apreciación en diversas manifestaciones artísticas.

Asistieron la Encargada de la Unidad de Género y No Discriminación, Laura Lizeth Rodriguez Pastor y el Director de Planeación y Vinculación Cultural, Néstor Nava García, familiares y docentes.