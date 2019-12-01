Celebra el Mariachi Santa Cecilia, 25 años de historia en el Museo de la Isla de Cozumel, Quintana Roo

Cozumel, Quintana Roo, 29 de noviembre de 2025.- El auditorio del Museo de la Isla se llenó de aplausos y emociones la noche del pasado viernes durante la presentación “Mariachi Santa Cecilia: 25 Años de Historia y Tradición”, un concierto que reunió a la comunidad para reconocer la trayectoria de esta emblemática agrupación.

Al finalizar la presentación, la directora del Museo entregó un reconocimiento a nombre de la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacando su aportación al fortalecimiento cultural de Cozumel.

Este encuentro artístico se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que promueve la creación de espacios dignos y accesibles para que todas las manifestaciones artísticas florezcan.

A través de esta visión humanista y transformadora, se impulsa que niñas, niños, jóvenes y familias puedan acercarse al arte, la música y la cultura, fortaleciendo la identidad y el tejido social en todo el estado.

Fundado en noviembre del año 2000 por el visionario Felipe Ciau Chi, el Mariachi Santa Cecilia nació con el propósito de preservar y difundir la música tradicional mexicana. Su nombre honra a Santa Cecilia, patrona de los músicos, cuya festividad se celebra cada 22 de noviembre.

En estos 25 años de trayectoria, el mariachi se ha consolidado como un verdadero semillero de talentos, integrando a cerca de 30 músicos provenientes de Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Bajo la dirección de su fundador, la agrupación se convirtió en un espacio de formación para jóvenes con talento y pasión, impulsándolos a abrazar la tradición del mariachi y mantener viva una de las expresiones culturales más representativas del país.

La partida de Felipe Ciau en octubre de 2020 significó un momento doloroso para el grupo, pero su legado perduró gracias a la visión de su hijo, Miguel Ángel Ciau, quien asumió la representación de la agrupación en noviembre del mismo año. Como violinista y continuador del proyecto familiar, ha guiado al Mariachi Santa Cecilia hacia una nueva etapa, agrupando a músicos experimentados y manteniendo el compromiso de honrar la memoria de su fundador.

Hoy, a 25 años de su nacimiento, el Mariachi Santa Cecilia sigue siendo un referente en la escena musical regional, preservando la esencia, la fuerza y el sentimiento de la música mexicana. Su historia continúa escribiéndose con pasión, disciplina y amor por una tradición que ha logrado trascender generaciones.