Banda Sinfónica Juvenil encabezará los festejos por el 495 Aniversario de la ciudad

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- Del 24 al 28 de julio se realizará un programa especial "En el marco del 495 Aniversario de Santiago de Querétaro", una serie de actividades que conmemorarán la riqueza histórica, artística y patrimonial de la capital queretana mediante el talento local, informó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio.

Destacó que será una semana dedicada por completo a la cultura en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con la participación de artistas locales y agrupaciones de otros estados. Además, añadió que la música sinfónica será el eje principal de la programación para que las familias queretanas disfruten de esta celebración.

“Del 24 al 28 de julio llenaremos de más cultura algunos de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad, haciendo eco de lo que mejor nos representa con nuestro talento local. Este año la programación tiene un fuerte y muy merecido protagonismo de la música sinfónica”.

Adelantó que para esta celebración se prepararon cinco actividades principales, cuyos escenarios serán la Antigua Estación del Ferrocarril, la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Hidalgo.

“La programación musical estará encabezada por la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, dirigida por la maestra Sandra Kessler. La agrupación, que celebra su 25 aniversario, se ha consolidado como un pilar en la formación musical de la juventud queretana. Desde su creación en 2001 ha participado en más de 700 eventos y se ha presentado ante más de 500 mil espectadores”.

Refirió que las actividades incluyen el Encuentro de Exintegrantes de la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, con motivo de sus 25 años de historia, el 24 de julio a las 19:00 horas en la Antigua Estación del Ferrocarril; el taller "Mariposa Monarca, especie viajera", dirigido al público familiar, el 25 de julio a las 10:00 horas en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas.

También, recordó, se realizará el Octavo Encuentro de Bandas Sinfónicas, con agrupaciones invitadas de Guanajuato, Puebla, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí. El desfile será el 25 de julio a las 17:00 horas en la Alameda Hidalgo. Como parte de este encuentro se ofrecerá el macroconcierto "Ska y Rock Sinfónico", el 26 de julio a las 13:00 horas en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Finalmente, el 28 de julio a las 18:30 horas, el Teatro de la Ciudad será sede del Certamen de la Canción Queretana.

“Con esta cartelera, el municipio de Querétaro fomenta la sana convivencia y fortalece el tejido social a través de actividades culturales. De esta manera, extiende la invitación a la ciudadanía para sumarse a los festejos de una ciudad que valora su pasado, vive su presente y proyecta su cultura hacia el futuro”.