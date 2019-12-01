Anuncian 59 edición del Festival Internacional de Órgano de Morelia

Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2025.- Del 28 de noviembre al 06 de diciembre se llevará a cabo la edición 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia "Alfonso Vega Núñez", que ostenta con orgullo el título del primer festival cultural de América Latina, anunció Juan Bosco Vega Parrales, presidente del Festival.

En conferencia de prensa, Vega Parrales comentó que este año se cuenta con la presencia de España, Portugal y Polonia como países invitados, ademas de la presencia de músicos mexicanos; el concierto inaugural se llevará a cabo el día 28 de noviembre el concierto inaugural en Catedral de Morelia.

Entre las particularidades de este año está el concierto de órgano y saxofón que se realizará el día 02 de diciembre en el templo de la Merced, en Morelia, así como un concierto de campanas en el centro de Pátzcuaro el día 05 de diciembre. El día 06 de diciembre se realizará el concierto de clausura en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro con la participación de los Niños Cantores de Morelia, así como el director de la Catedral de Ávila, España.

El programa completo puede consultarse en los medios oficiales del festival.

Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura en Michoacán, reconoció el esfuerzo de este festival, pues no solo ha logrado arraigarse en la cultura del estado, sino que también han permitido acercar esta rama del arte a nuevas generaciones, pues entre el público de los diferentes conciertos se cuenta con presencia de jóvenes.

Cabe señalar que los boletos son gratuitos y se deben recoger en las oficinas del festival ubicadas en Blvd. García de León #1775 Col. 5 de Diciembre.