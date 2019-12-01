Anuncia la OFEQ concierto inaugural de su temporada 2026

Querétaro, Querétaro, 7 de enero del 2026.- Con un magno concierto de Año Nuevo titulado “Las Joyas de Viena”, el próximo 15 de enero la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), inaugurará su primera temporada 2026, velada con la que se rendirá homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de la música sinfónica y al 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss II.

El concierto inaugural tendrá lugar a las 20:00 horas, en el Teatro Metropolitano, bajo la dirección de su director titular, Mark Kadin, cuya trayectoria internacional y liderazgo artístico han consolidado a la OFEQ como una de las instituciones culturales más relevantes del país.

Los conciertos de Año Nuevo tienen su origen en Viena, ciudad que desde el siglo XIX se erigió como capital musical de Europa; con el paso del tiempo, estas celebraciones se transformaron en un símbolo de renovación, optimismo y unión a través de la música, particularmente a partir del célebre Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que cada 1 de enero es seguido por millones de personas en todo el mundo.

En el centro de esta tradición se encuentra la obra de Johann Strauss hijo, conocido como el Rey del Vals, cuya música definió el espíritu festivo de su época y se convirtió en emblema de la elegancia vienesa. Sus valses, polkas y marchas no solo animaron los salones imperiales, sino que trascendieron fronteras y generaciones, consolidándose como un patrimonio musical universal.

Con Las Joyas de Viena, la OFEQ ofrecerá al público queretano un programa integrado por algunos de los valses y polcas más representativos de Johann Strauss II, piezas que capturan el espíritu festivo, la sofisticación y el carácter inconfundible de la tradición vienesa.

La OFEQ invita a celebrar el inicio de un nuevo ciclo con música que simboliza tradición, esperanza y excelencia artística, marcando de manera especial el comienzo de su Temporada 2026. Los boletos pueden adquirise en la página www.filarmonicadequeretaro.org.