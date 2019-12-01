Tormenta solar de enero fue la más extensa del ciclo solar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:19:35

Morelia, Michoacán a 21 de enero de 2026. – El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica Unidad Morelia (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que, en seguimiento a la tormenta geomagnética severa reportada el pasado 18 de enero del 2025; ésta tuvo una duración inusualmente prolongada de 45 horas, convirtiéndose en la tormenta geomagnética más extensa registrada hasta ahora en este ciclo solar.

Durante el evento se observaron variaciones en la intensidad, aunque sin alcanzar la severidad de las tormentas ocurridas en mayo y octubre de 2024. No se confirmaron auroras boreales visibles en el territorio nacional, aunque existen reportes en redes sociales de posibles avistamientos en la frontera norte del país, los cuales aún deben verificarse.

Los datos de la red de magnetómetros REGMEX–LANCE indican que la perturbación está en proceso de disipación, y que el campo geomagnético ha comenzado a recuperar su estado normal (pre-tormenta) en territorio mexicano.

Conforme al último reporte emitido por el SCIESMEX durante la noche del 20 de enero (23:00 horas) hasta las 07:00 horas del 21 de enero, se observaron:

• Altos niveles de densidad electrónica en la atmósfera superior.

• Estructuras anómalas sobre México.

• Dispersión irregular de señales de radio reflejadas en la ionósfera.

Estos fenómenos pudieron haber afectado temporalmente la operación de sistemas de radiocomunicación que dependen de la reflexión ionosférica, y en algunos momentos también afectaron señales satelitales (GNSS).

Entre las 11:00 horas y el momento de esta emisión, el número de electrones en la atmósfera superior sobre México se mantiene elevado, indicando una perturbación ionosférica moderada, con posibles impactos en:

• Sistemas de navegación satelital y sincronización GNSS (precisión y disponibilidad).

• Radiocomunicaciones HF, especialmente durante horas nocturnas.

Por lo que se espera que la atmósfera superior entre en fase de recuperación en las próximas horas. No obstante, aún podrían presentarse efectos menores durante la noche de hoy.

Es de recalcar que este tipo de eventos naturales generan afectaciones en sistemas de comunicación por radio y navegación satelital, no así, al ser humano, animales o vegetación, por lo que se invita a la población a consultar la Guía de Recomendaciones de Clima Espacial en México en el link https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/GUIACLIMAESPACIALRECOMENDACIONES.pdf; así como en los canales oficiales de la UNAM y del SCIESMEX para conocer sobre este evento solar.